KDV indirimi yangını söndüremedi: Gıda enflasyonundaki yükseliş sürüyor

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen Türk-İş mutfak enflasyonu verileri gıdada KDV indirimine rağmen yükselişin sürdüğüne işaret etti.

Fotoğraf: Reuters

Türk-İş’in şubat ayına ilişkin araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 4 bin 552 lira 56 kuruşa çıkarak, 4 bin 250 liralık asgari ücreti geride bıraktı.

Gıda harcamasıyla giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarıysa (yoksulluk sınırı) 15 bin 139 lira 90 kuruşa yükseldi.

Şubatta bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 5 bin 969 lira 80 kuruş.

Mutfakta yangın var

Araştırmaya göre KDV indirimine rağmen gıda enflasyonunda düşüşün sağlanamadığı da görülüyor.

Ankara’da gıda enflasyonu aylık yüzde 7,12, yıllık bazda yüzde 66,38 arttı.

Türk-İş’in değerlendirmesine göre, un, yumurta, yeşil mercimek, yeşil ve siyah zeytin, reçel, pekmez, baharatlarla meyve-sebzelerdeki fiyat artışları 14 Şubat itibariyle raflara yansıyan KDV indiriminin etkisini bertaraf etti.

Araştırmaya göre, süt, peynir ve yoğurt fiyatlarında KDV indirimiyle fiyatlarda gerileme görüldü. Ayrıca market markalı ürünlerde ilave indirimler gözlemlendi. Ama sütlerdeki yağ oranları yüzde 3,3’lerden yüzde 2,5’lara kadar geriledi.

Et, tavuk, balık, kurubaklagil, yağlı tohum ürünlerinin bulunduğu grupta, dana kıyma, kuşbaşı ve kuzu kuşbaşında KDV indirimin etkisiyle fiyatlar düştü. Balık fiyatları sabit kaldı. Tavuk fiyatlarıysa yüzde 7’den az düştü.

Resmi enflasyonun yüzde 50’ye dayanması sonrası AKP hükümeti temel gıda ürünlerinde KDV’yi yüzde 8’den yüzde 1’e çekmek zorunda kalmıştı.