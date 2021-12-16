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Yaramazlara biraz batar!

2022’nin asgari ücreti 4 bin 250 lira

Asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 250 liraya yükseltildi.

Cumhurbaşkanlığı sarayında basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücreti belirlemek üzere toplanan komisyonun, 4 bin lira üzerinde bir rakamı Çalışma Bakanlığı’na ilettiğini belirtti.


Cumhurbaşkanı, yeni yılın asgari ücreti için “Asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira uygulanacak” dedi. Erdoğan, artışın yüzde 50’nin üzerinde olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılacağını belirterek işverenin 450 liralık yükten kurtarıldığını vurguladı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücretin 384 dolar karşılığı olarak belirlenmesi talebine dair şunları söyledi: “Bizim paramız bellidir, o da Türk Lirası’dır ve biz Türk Lirası’nı yedirmeyeceğiz. Son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ve buna bağlı fahiş fiyat artışlarıyla ortaya çıkan belirsizliğe de en kısa sürede son vermekte kararlıyız. Bu milletin geleceğini, erkeğiyle kadınıyla, genciyle yaşlısıyla, işçisiyle işvereniyle hep birlikte biz belirleyeceğiz. Ülkemiz ve milletimizin geleceğini ne faiz ve kur spekülatörleri ne yeminli iç ve dıştaki Türkiye düşmanları ne de bir avuç aç gözlü muhteris belirleyebilir.”

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