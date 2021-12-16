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Yaramazlara biraz batar!

Asgari ücretteki artışı Erdoğan açıklayacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2022’de geçerli olacak asgari ücreti bugün belirlemesi beklenirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tespit edilen miktarı saat 15:00’te duyuracağı bildirildi.

Enflasyon nedeniyle aylık 2 bin 825 lira alan asgari ücretlinin alım gücü bir senede neredeyse erirken, 2022 yılı asgari ücretinin yüzde 20’lerin üzerinde seyreden yıllık enflasyondan fazla olması bekleniyor.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını geçen hafta düzenlemişti. Toplantıdan herhangi bir rakam çıkmamıştı. Komisyon, Merkez Bankası kararı öncesi döviz kurlarının rekorlar kırdığı bir günde saat 11:00’de toplandı.

Reuters ve Bloomberg gibi kaynaklar Erdoğan’ın bugün asgari ücretteki artışı duyuracağını söyledi. Erdoğan’ın saat 15:00’te açıklama yapması bekleniyor.

Anadolu Ajansı da ”Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 2022 yılında uygulanacak yeni asgari ücreti açıklayacak” duyurusunu geçti.

Nebati: Bugün açıklama yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücretle ilgili bugün açıklama yapılacağını söyledi. Bakan Nebati, ”Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oranı hep beraber görmüş olacağız” dedi.

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