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Yaramazlara biraz batar!

İşveren de asgari ücrette hızlı tespitten yana

Sene başından bu yana eriyen asgari ücret için işveren cephesinden de hızlı tespit mesajı geldi.

Fotoğraf: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını açıklamıştı.


Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden beşer üyenin olduğu komisyon, normal şartlarda aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirliyor.

Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21.56’lık zamla 2 bin 825 TL’ye çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen peş peşe gelen faiz indirimleri sonrası ise asgari ücrette dolar bazlı büyük bir erime yaşandı. Yıl başında 383 dolar seviyesinde bulunan asgari ücret bugün 235 dolara kadar düştü.

Asgari ücretle ilgili son açıklama ise TİSK tarafından geldi.

İşveren cephesi de tıpkı hükümet ve Türk-İş gibi asgari ücretin fazla uzatmadan aralık ayı başında tespiti için hazır olduklarını duyurdu.

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol’un açıklamaları özetle şöyle: “Bu yıl asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisinin farkındayız. Bu sebeple, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz kararın, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakatla imzalanması.

Çalışma arkadaşlarımızın sürdürülebilir refahı için, enflasyon karşısında korunacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini iyileştiren ve büyük-küçük bütün işletmelerimize değer katan her türlü kararın her zaman destekçisiyiz.

Bununla birlikte bu yıl, asgari ücret müzakerelerinin küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşeceğini de unutmamalıyız. Ne yazık ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Diğer yandan, hizmet sektörünün de toparlanması için halen zamana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle, asgari ücret için, gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanmasını önemli buluyoruz.

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