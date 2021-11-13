Avrupa’da asgari ücretli oranı en yüksek ülke açık ara Türkiye

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre Türkiye’de 2020 yılında kayıtlı işçilerin yüzde 42’si asgari ücretle çalışıyor.

Türkiye’de asgari ücretle çalışan kişi sayısı da dahil olmak üzere bu konudaki tüm bilgiler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tutuluyor.

Türkiye’de asgari ücretle çalışan işçi sayısına ilişkin son bilgi 2014 yılına aitti. 24’ncü dönem MHP Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri’nin soru önergesine verilen cevaba göre 2014 temmuzda toplam kayıtlı işçi sayısının yüzde 40,45’i asgari ücretliydi.

Muhalefet partilerinin bu konudaki ısrarlı soru önergeleri hükümet tarafından yanıtlanmıyor.

Euronews Türkçe’nin aktardığına göre SGK verilerinde 2020 yılında Türkiye’de çalışan kayıtlı işçi sayısı 15 milyon 203 bin 423. Bunların 6 milyon 390 bin 19’u ise asgari ücretli. Bu da kayıtlı işçilerin yüzde 42’sinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor.

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu’nun (Eurostat) açıkladığı son bilgiler ise 2018 yılına ait.

Eurostat’ın 2018 verilerinde Türkiye yer almıyor. Ancak SGK belgelerinden Türkiye’nin 2018 yılı verilerine ulaşmak mümkün.

Tablo: Diken

Buna göre 14 milyon 229 bin kayıtlı işçiden 5 milyon 153 bini asgari ücretliydi. Asgari ücretle çalışanların oranıysa yüzde 36,2.

Türkiye bu oranla açık ara zirvede yer alıyor. İkinci sıradaki Slovenya’da asgari ücretli oranı yüzde 15,2. Türkiye’deki oran kendisine en yakın Slovenya’nın 2,5 katı.

Üçüncü sırada ise yüzde 14,1 ile Bulgaristan var. Bu ülkeleri sırasıyla Romanya (yüzde 13,3), Polonya (yüzde 12,1), Fransa (yüzde 11,6) ve Yunanistan (yüzde 8,9) takip ediyor.

Asgari ücretle çalışan oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 0,8 ile İspanya ve yüzde 0,9 ile Belçika.