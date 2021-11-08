TÜSİAD başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılabilir

(Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başekonomisti Gizem Öztok Altınsaç, asgari ücrete yüklü bir zam yapılacağını düşündüğünü söyledi.

2022 yılı asgari ücret görüşmelerine bir ay kaldı. Asgari ücret tespit komisyonu Aralık 2021 başında toplanacak ve ay sonuna doğru 2022 yılının asgari ücretini belirleyecek.

Asgari ücret bu yıl gıda enflasyonundaki astronomik artışlar ve peş peşe gelen kur şokları nedeniyle her zamankinden daha önemli.

Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri içinde en düşük asgari ücrete sahip ülkelerden biri. Ayrıca asgari ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre yaklaşık 20 milyon ücretli çalışanın yarısından fazlası asgari ücretli. Başka bir deyişle bu ücret artık ‘asgari‘ olmaktan çıkıp ‘ortalama‘ ücrete dönüşmüş durumda.

‘2016 yılındaki gibi bir zam olabilir’

Özyeğin Üniversitesi öğretim görevlisi Gizem Öztok Altınsaç asgari ücrette 2016 yılındaki gibi ‘yüksek’ oranda zam beklediğini belirtti.

Bloomberg HT’ye konuşan Altınsaç şunları söyledi: “Asgari ücret zammının enflasyona birtakım etkileri olacak. Ben yüklü bir asgari ücret zammı yapılacağını düşünüyorum. 2016 yılındaki gibi yüzde 25 civarında olacağını düşünüyorum. Belki daha bile fazla olabilir. Asgari ücret zammı belli olmadan speküle etmek doğru değil. Fakat, asgari ücret zammı piyasada çok konuşuluyor ve şirketler kendilerini buna göre ayarlıyor”