Yoksulluk sınırı ilk kez 10 bin lirayı geçti

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk-İş) raporuna göre, dört kişilik ailenin bir aylık zorunlu harcaması ilk kez bu ay 10 bin lirayı geçti.

Türk-İş’in ekim ayı raporuna göre bir ailenin zorunlu gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı, 3 bin 93 lira 20 kuruş oldu.

Kira, giyim, ulaşım ve sağlık gibi diğer harcamaların da dahil edilerek hesaplandığı yoksulluk sınırı ise 10 bin 75 lira 50 kuruş oldu.

Açlık sınırı eylülde 3 bin 49, yoksulluk sınırı ise 9 bin 831 liraydı. Ekim ayındaki yoksulluk sınırı, yaklaşık 3,5 asgari ücrete denk geliyor.

Buna göre iki çocuğu okuyan dört kişilik bir ailede yalnızca anne-baba asgari ücretle çalışırsa, evin aylık geliri ancak 5 bin 650 lirayı buluyor. Bu da yoksulluk sınırına oldukça uzak.

Raporda, bekar bir çalışanın yaşam maliyetine de yer verildi. Yaşama maliyeti bir ayda 62 lira artarak 3 bin 771 lira 96 kuruşa yükseldi.

Gıda harcamasındaki enflasyon ise Ekim 2020’ye göre yüzde 24,61’e ulaşarak, son üç yıldaki artışı geride bıraktı. Bu yılın başına göre kıyaslandığında ise gıda harcamasındaki artış yüzde 20’ye yaklaştı.