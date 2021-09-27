Türk-İş’in açlık sınırı eylülde de asgari ücretten fazla

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), eylül ayında açlık sınırının 3 bin 49 liraya yükseldiğini açıkladı. Eylül ayında gıda enflasyonundaki aylık artış yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 24,56.

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Türkiye’de halen yürürlükte olan aylık net asgari ücret 2 bin 825,9 lira.

Türk-İş’in rakamlarına göre bu ay açlık sınırı yine asgari ücretin üstünde.

Ağustos ayında ise dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını gösteren açlık sınırı 2 bin 926 lira 72 kuruş olarak hesaplanmıştı.

Gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını yansıtan yoksulluk sınırı ise eylül ayında 9 bin 831 lira çıktı. Bu rakam geçen ay 9 bin 533 liraydı.

Kaynak: Türk-İş

Ayrıca Türk-İş’in veri setindeki gıda enflasyonuna ilişkin rakamlar son 28 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.