Türk-İş’e göre de açlık sınırı asgari ücretin üstünde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), temmuz ayında dört kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

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Türk-İş’e göre bir aile dengeli ve yeterli beslenebilmesi için ayda 2 bin 903 lira harcamak zorunda.

Halihazırda açlık sınırı 2 bin 825 liralık asgari ücreti geçerken, diğer harcamalar da hesaba katılarak hesaplanan yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.

Yılın ilk yedi ayındaki fiyat artışı yüzde 12.1 olurken, 12 aylık ortalamada artış yüzde 20,65’i buldu.

Türk-İş, mayıs ve haziran aylarında da açlık sınırını asgari ücretin üstünde hesaplamıştı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise temmuz ayı için açlık sınırını 3 bin 500 lira olarak duyurmuştu.