Türk-İş’e göre de açlık sınırı asgari ücretin üstünde

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), temmuz ayında dört kişilik aile için açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.
Türk-İş’e göre bir aile dengeli ve yeterli beslenebilmesi için ayda 2 bin 903 lira harcamak zorunda.
Halihazırda açlık sınırı 2 bin 825 liralık asgari ücreti geçerken, diğer harcamalar da hesaba katılarak hesaplanan yoksulluk sınırı 9 bin 457 lira oldu.
Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 3 bin 546 lira olarak hesaplandı.
Yılın ilk yedi ayındaki fiyat artışı yüzde 12.1 olurken, 12 aylık ortalamada artış yüzde 20,65’i buldu.
Türk-İş, mayıs ve haziran aylarında da açlık sınırını asgari ücretin üstünde hesaplamıştı.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise temmuz ayı için açlık sınırını 3 bin 500 lira olarak duyurmuştu.