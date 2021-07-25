Asgari ücretin 2 bin 800 lira olduğu Türkiye’de açlık sınırı 3 bin 500 lirayı aştı

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın yaptığı hesaplamaya göre açlık sınırı 3 bin 500 lirayı aştı, yoksulluk sınırı ise 12 bin 195 lira. Türkiye’de asgari ücret net 2 bin 825 lira.

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Açlık sınır dört kişilik bir ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarları esas alarak hesaplanıyor. Yoksulluk sınırı gıdanın yanısıra diğer ihtiyaçların da yoksunluk duygusu çekmeden karşılanabilmesi için yapılmasıngereken harcamalar dikkate alınarak hesaplanıyor.

Buna göre Temmuz 2021 verilerine bakıldığında bu yılık ilk yedi aylık dönemde açlık sınırı 367 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar ise 641 lira yükseldi. Yoksulluk sınırı 1008 lira arttı.

Sağlıklı beslenebilmek için asgari sınır 3 bin 513 lira

Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için bir ay içinde minimum 3 bin 513 lira harcama yapması gerekiyor.

Et-balık-yumurta harcamaları son bir yılda 1031 liraya yükseldi. Artışlar şöyle kaydedildi;

Temmuzda bir önceki aya göre 9 lira

Geçen yıl aralık ayına göre 108 lira

Son bir yılda ise 126 lira

Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama önceki aya göre 8 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 18 liralık artışla 85 lira oldu.

Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama ise bir yılda 873 lira oldu. Artışlar şöyle kaydedildi;

Temmuzda bir önceki aya göre 46 lira

Yılın ilk yedi aylık döneminde 209 lira

Geçen yılın temmuz ayına göre ise 236 lira

Meyve harcaması için ayrılması gereken para temmuzda 34 lira azaldı. Ancak hem son yedi ayda hem de son bir yılda 55 lira artarak 337 oldu. Dört kişinin yapması gereken sebze harcaması ise temmuzda 8 lira arttı, geçen yılın sonuna göre ise 80 lira azalarak 273 liraya geriledi. Sebze harcamalarında son bir yıllık dönemde ise kaydedilen artış 24 lira oldu.

Bir ailenin ekmek, un ve makarna için bir ayda yapması gereken harcama son bir yıla göre 70 lira arttı. Pirinç ve bulgur harcamaları temmuzda değişmedi. Son bir yılda ise 13 lira artarak 88 lira oldu. Sıvı yağ ve margarin için yapılması gereken harcama temmuzda 1 lira, son bir yılda ise 27 lira artarak 83 liraya çıktı.

Temmuzda açlık sınırı şöyle sınıflandırıldı;