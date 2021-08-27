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Yaramazlara biraz batar!

Türk-İş’in açlık sınırı yine asgari ücretten fazla

Türk-İş’in Ağustos’ta dört kişilik bir aile için açıkladığı açlık sınırı bir kez daha asgari ücretten fazla oldu.  

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de yürürlükte olan aylık net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş. 


Ağustos’ta dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) ise 2 bin 926 lira 72 kuruş.

Ağustos ayında Türk-İş’in yoksulluk sınırı ise 9 bin 533 lira.

Yoksulluk sınırı; gıda harcamasıyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarını yansıtıyor.

Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise aylık 3 bin 572 lira 79 kuruş olarak hesaplandı.

Türk-İş araştırmasına göre ayrıca dört kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması (mutfak masrafı) geçen aya göre 23 lira, yıl başına göre 337 lira ve geçen yıla göre 543 lira arttı.

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 19,06 olarak çıktı.

Asgari ücretin 2 bin 800 lira olduğu Türkiye’de açlık sınırı 3 bin 500 lirayı aştı

Açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark daha da açıldı

Türk-İş’e göre de açlık sınırı asgari ücretin üstünde


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