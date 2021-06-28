Açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark daha da açıldı

Türk-İş, ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması‘nın haziran sonuçlarına göre, açlık sınırı asgari ücretin üstünde. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 18’e yakın.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), araştırmasının sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2 bin 864.82 liraya yükseldi. Buna karşın 2021 yılı asgari ücreti ise net 2 bin 825 lira 90 kuruş. Açlık sınırı geçen ay 2 bin 830 liraydı.

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9 bin 331.67 liraya çıktı.

Enflasyonun öncü göstergelerinden biri olarak kabul edilen ‘Türk-İş mutfak enflasyonu verileri’ de haziranda gıda enflasyonunun arttığını gösterdi.

Gıda fiyatlarında artış aylık yüzde 1.22 olurken, yıllık yüzde 17.84’ü buldu.