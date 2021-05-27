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Yaramazlara biraz batar!

Açlık sınırı asgari ücreti aştı!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun mayısta bir önceki aya göre yüzde 2.28 arttığını, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2 bin 830 lira, yoksulluk sınırının ise 9 bin 219 liraya yükseldiğini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Buna göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2021 için net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin üstüne çıkmış oldu.

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Açlık sınırı geçen yıl mayısta 2 bin 438 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 942 lira, geçen ay açlık sınırı 2 bin 767 lira, yoksulluk sınırı 9 bin 14 liraydı.

Türk-İş raporunda “Özellikle üretimin temel girdisi olan akaryakıt fiyatlarında bu ay gerçekleşen artışın önümüzdeki aylarda başta gıda maddeleri olmak üzere birçok temel mal ve hizmet ürünlerine yansıması bekleniyor” dendi.

TÜİK’in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.

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