Sağlıklı beslenmenin maliyeti bir asgari ücret

Birleşik Metal İş Sendikası Araştırma Merkezi’nin (Bisam) hesabına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık en az 2 bin 816 lira gıda harcaması gerekli. Mart ayına göre fiyatta 100 lira daha artış var. Türkiye’de asgari ücret ise sadece 2 bin 825 lira 90 kuruş.

Fotoğraf: Reuters

Bisam açıklamasına göre, sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklı. Kadın, erken ve çocukların sağlıklı biçimde beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık fiyat karşılığı ise şöyle:

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Yetişkin erkek: 758 lira

Yetişkin kadın: 733 lira

15-18 yaş genç: 800 lira.

4-6 yaş arası çocuk: 524 lira.

Bisam’ın raporunda, şöyle dendi: “Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda harcamaları için yapması gereken zorunlu tutardır. Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 9 bin 739 liraya ulaşıyor.“

Raporda sağlıklı beslenmek için günlük harcama kalemleri de şöyle sıralandı: