Türk-İş ‘yüz güldürecek’ asgari ücret istedi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, bu yıl asgari ücrette ‘insanların yüzünü güldürecek’ bir zam beklentisinde olduğu mesajını verdi.

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Rakamları tartışmalı bulunan TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20 sınırına dayanırken, bağımsız kaynaklara göre enflasyon en az yüzde 40 seviyesinde. Şu an uygulanan 2 bin 825 liralık asgari ücrete, yılın başında yaklaşık 500 lira zam yapılmıştı.

AA’nın haberine göre Atalay, İstanbul’da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun MESS Teknoloji Merkezi’nde düzenlediği foruma katılarak, gelecek dönem asgari ücretine dair değerlendirmede bulundu.

Türk-İş başkanı, 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığını, insanların 2 bin 825 liralık maaşla geçinmeye mahkum edildiğini belirterek, bu parayla 10 gün geçinilemeyeceğini dile getirdi.

Atalay, bazı işverenlerin “Asgari ücret yükselirse batarız” dediğini belirterek, bu kişilere “O zaman sen bu ücretle geçinmeyi dene bakalım” diye seslendi.

Konfederasyon başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene kamu çerçeve protokolü sözleşmesi yaptık, geçen dönemler ve ondan önceki kamu sözleşmelerindeki aldığımız oranlar iyiydi ama bu sene biraz daha mükemmel oldu. Kamuoyunun yüzde 90’ının memnun olduğu bir sözleşme oldu. Yeterli mi? Değil. Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız. 44 senede dört kere biz de alınan karara imza atmışız. İnşallah bu sene beşincisi olur.”