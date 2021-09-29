ENAG Yöneticisi Prof. Ulusoy: Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil” dedi.

TÜİK’e göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25. ENAG ise enflasyon verileriyle ilgili, metotları zaman zaman kamuoyunda tepki çeken TÜİK’ten farklı bir hesaplama yönetimi kullanıyor. Bu doğrultuda akademisyenlerle çalışmalar yapıyor.

TÜİK, ‘kurumu itibarsızlaştırdığı’ gerekçesiyle daha önce ENAG hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.

RS FM’den Ali Çağatay’a konuşan Prof. Dr. Ulusoy, ENAG’ın 7 milyon veriyle enflasyonu hesapladığını vurgulayarak yıllık enflasyonun yüzde 40’ın üzerinde olduğunu söyledi: “Enflasyonu aslında anketle tahmin ediyoruz. TÜİK’de böyle yapıyor. Amerika’nın TÜİK’i de böyle yapıyor. ENAG, Harvard’daki muadili gibi enflasyonu anketle tahmin etmiyor, hesaplıyor. Yaklaşık ayda 7 milyon veriyle, bunu 30 milyona çıkartıyoruz, bir iki ay içinde, yüzde 99 güven sınırından hesaplamaya çalışıyoruz. İlk defa ENAG Ekim’in 4’ünde yıllık bazda da kendi endeksini ve enflasyonunu açıklayacak. O zamana kadar aylık bazda açıklıyorduk. 40’ın altında olmayacak zannedersem. Bu da zaten ekonominin gerçeklerine çok uyuyor. ÜFE ile neredeyse yan yana gelebilecek bir enflasyon oranı ortaya çıkıyor çünkü artık ÜFE-TÜFE arasındaki mesafe o kadar da sarp bir mesafe değil. Herkes rasyonel üretici ve rasyonel üretici maliyetini hemen tüketiciye yansıtıyor. Türkiye’de enflasyon yüzde 40’tan aşağıda değil”.