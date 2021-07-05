TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG, memur maaş zammını yüzde 19,16 hesapladı

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAGrup) göre altı aylık enflasyon yüzde 19,16. Buna göre memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylığı bu oranda artmalıydı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği oransa yüzde 8,45.

TÜİK, ‘kurumu itibarsızlaştırdığı’ gerekçesiyle daha önce ENAGrup hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

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TÜİK, tüketici fiyatlarının haziranda bir önceki aya göre yüzde 1,94 arttığını, yıllık bazda da yüzde 17,53’e yükseldiğini duyurmuştu.

Haziran 2021 dönemi günlük fiyat değişimlerinden elde edilen ENAGrup Fiyat Endeksi ise aylık bazda yüzde 3,28 arttı.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en çok aylık düşüş yüzde 4,19 ile giyim ve ayakkabı en fazla yükseliş ise yüzde 10,88 ile eğlence ve kültür kaleminde kaydedildi.

ENAGrup, değişik tüketici gruplarının değişik enflasyon oranlarını yansıtması amacıyla özel bir ürün grubu sınıflaması da yapıyor.

ENAG-özellikli ürün grubu enflasyon hesaplamasına göre, aylık en fazla düşüş yüzde 8,93 ile hırdavat , en fazla yükseliş ise yüzde 21,34 ile elektrikli ev aletleri ürün grubunda kaydedildi.

Öte yandan, devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ve aylıklarının belirlenmesinde kullanılan altı aylık enflasyon verisinde de ENAGrup’la TÜİK arasında büyük fark görüldü.

TÜİK bu oranı yüzde 8,45 bulurken, ENAGrup yüzde 19,16 belirledi.

Altı aylık dönemde, yılın ilk yarısı için toplu sözleşme kapsamında yüzde 3’lük zamda anlaşılmıştı. Buna 15 Temmuz’daki ödemelerde enflasyon farkı da yansıtılacak.