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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK’in ‘belalısı’ ENAG verilerini paylaştı: Enflasyondaki artış yüzde 1,12 değil 4,06

Bağımsız ekonomistlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre enflasyon ağustosta yüzde 4,06. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise bu rakamı yüzde 1,12 olarak açıkladı.

Fotoğraf: AA

TÜİK’e göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,25. ENAG ise ocak-ağustos dönemi enflasyon oranını yüzde 30,39 olarak açıklıyor.


ENAG enflasyon verileriyle ilgili, metotları zaman zaman kamuoyunda tepki çeken TÜİK’ten farklı bir hesaplama yönetimi kullanıyor. Bu doğrultuda akademisyenlerle birlikte çalışmalar yapıyor.

TÜİK, ‘kurumu itibarsızlaştırdığı’ gerekçesiyle daha önce ENAG hakkında suç duyurusunda da bulunmuştu.

ENAG’ın ağustos ayına ilişkin alt grup enflasyon oranları şöyle:

Kaynak: ENAG

TÜİK’in alt gruplara ilişkin enflasyon oranları:

Kaynak: TÜİK

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