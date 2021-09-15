Asgari ücretli yemeden içmeden yeni iPhone’un ancak dörtte birini alabiliyor

ABD’li teknoloji devi Apple’ın dün lansmanını yaptığı iPhone 13 serisi telefonlar, Türkiye’de 11 bin TL ile 23 bin TL arasında değişen ve büyük çoğunluğun karşılamakta güçlük çekeceği fiyatlardan satılacak. Dünyada ise durum biraz daha farklı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de yeni bir iPhone’a sahip olmak isteyenler yüzde 10 TRT payı, yüzde 50 ÖTV, yüzde 18 KDV ve yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı ödemek zorunda.

Halihazırda son dönemde yaşanan kur şokları nedeniyle yurda oldukça yüksek fiyat bandından giriş yapan telefonların fiyatları tüm bu kalemler de eklenince astronomik düzeylere ulaşıyor.

iPhone’un ileri video çekim özellikleri ve 120 Hz ekran yenileme hızının bulduğu 13 Pro Max modelinin 1TB’li seçeneğinin Türkiye satış fiyatı 22 bin 999 Türk Lirası. Aynı cihazın ABD satış fiyatı ise 1599 dolar yani 13 bin 506 TL.

120 Hz ekran yenileme hızına sahip olmayan serinin orta segment modeli iPhone 13’ün en düşük hafıza kapasiteli modelinin Türkiye fiyatı 11 bin 999 TL. Aynı telefonun ABD’deki fiyatı ise 799 Dolar (6 bin 749 TL).

Serinin en düşük fiyatlı telefonu olan iPhone 13 mini 128 GB ise Türkiye’de 10 bin 999 TL iken ABD’de 699 dolar (5 bin 904 TL).

Türikye’de 2021 yılında geçerli olan net asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruş.

Bir asgari ücretli, yemeden içmeden maaşını dört ay boyunca kenara atsa bile 128 GB’lik bir iPhone 13 almak için 300 lira eksiği kalıyor. Serinin en üstün versiyonunu almak için ise hiç dokunmadan sekiz aylık maaşını verip yine de üzerine para koyması gerekli.

Dünyada durum ne?

iPhone 13’ün 128 GB’lik modelinin Almanya satış fiyatı 899 avro.

Almanya’da 2021 yılı için belirlenen asgari ücret ise aylık 1584 avro. (15 bin 783 TL)

Yani Almanya’da çalışan bir asgari ücretli bir aylık maaşı ile 1,76 iPhone alabiliyor.

Fransa’da 1539 avroluk asgari ücretle 909 avrodan satışa çıkan yeni iPhone’dan ise 1,69 tane alınabiliyor.

Asgari ücretin 2 bin 141 avro olduğu Lüksemburg’da ise 878 avroya satılan yeni iPhone’dan 2,43 tane satın alabilmek mümkün.

iPhone 13 serisi Türkiye satış fiyatları:

iPhone 13 MİNİ

iPhone 13 mini 128 GB: 10.999 TL

iPhone 13 mini 256 GB: 11.999 TL

iPhone 13 mini 512 GB: 13.999 TL

iPhone 13

iPhone 13 128 GB: 11.999 TL

iPhone 13 256 GB: 12.999 TL

iPhone 13 512 GB: 14.999 TL

iPhone 13 PRO

iPhone 13 pro 128 GB: 15.999 TL

iPhone 13 pro 256 GB: 16.999 TL

iPhone 13 pro 512 GB: 18.999 TL

iPhone 13 pro 1 GB: 20.999 TL

iPhone 13 PRO MAX

iPhone 13 pro max 128 GB: 17.999 TL

iPhone 13 pro max 256 GB: 18.999 TL

iPhone 13 pro max 512 GB: 20.999 TL

iPhone 13 pro max 1 GB: 22.999 TL