Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi

ABD’li teknoloji devi Apple, Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle ofislere dönüşü Ocak 2022’ye kadar erteliyor. Şirket, çalışanlara ofisten çalışmaya dönüşten bir ay önce haber verecek.
Corona virüsü salgınına karşı dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken, yasakları aşama aşama kaldıran ülkelerde varyant endişesi yaşanıyor.
Apple daha önce de eylül olan dönüş tarihini Delta varyantı nedeniyle ekime ertelemişti. Pandeminin başında ofisten çalışma konusunda ısrarcı olan Apple, daha sonra hibrit modele geçerek çalışanların evden çalışmasını teşvik etmeye başlamıştı.
Erteleme kararı ile ilgili çalışanlara atılan e-postada, aşıyla ilgili teşvik mesajları da yer aldı. Şirketin satış mağazaları açık bulunuyor.
Sosyal medya devi Facebook ve Google, ABD’deki çalışanlarının ofise dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getirdi.