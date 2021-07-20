Apple, varyantlar nedeniyle ofise dönüşü erteledi

ABD’li teknoloji devi Apple, ofise dönüş çağrısı yaptığı çalışanları için kritik bir karar aldı. Varyant endişesi nedeniyle eylül ayında gerçekleşmesi beklenen dönüş bir ay ertelenerek ekim ayına bırakıldı.

Corona virüsü salgınına karşı dünya genelinde aşılama çalışmaları sürerken, yasakları aşama aşama kaldıran ülkelerde varyant endişesi yaşanıyor.

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında yeni dalgalar yaşanabileceği kaygısı artmıştı. Kısıtlamalar neticesinde vaka sayılarını düşürüp açılmaya giden birçok ülke Delta varyantı nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. Fransa, ‘Delta varyantı yazı mahvedebilir’ derken, tamamen açılan Britanya’da vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor.

Aşıların etkisinin tartışıldığı bu ortamda pek çok büyük şirket, pandeminin başından bu yana evde olan çalışanlarıyla ilgili karar almaya çalışıyor. O şirketlerden biri de ABD’li teknoloji devi Apple. ABD’de nüfusa oranla aşılamanın artmasının ardından Apple yönetimi çalışanları ofise döndürme kararı almıştı. Apple CEO’su Tim Cook, çalışanları eylül ayından itibaren haftada üç gün ofiste görmek istediğini söylemişti.

Yeni tarih ekim ayı

Apple çalışanları tarafından tepkiyle karşılanan bu karardan geri dönüldü ve ofise dönme kararı bir ay ertelendi. Salgının gidişatını takip edecek olan şirket, eylül ayında geri çağırdığı çalışanları için yeni tarihi ekim ayı olarak belirledi. ABD’de ofise dönüş adımını atan ilk şirketlerden Apple’ın bu kararının diğer şirketler için de emsal teşkil edebileceği belirtiliyor.