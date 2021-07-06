Delta’nın yayıldığı İsrail’de BioNTech’in etkinliği son bir ayda düştü

İsrail Sağlık Bakanlığı verileri, BioNTech aşısının ülkede son bir ayda etkinliğinin düştüğünü ortaya koyarken, aşının hastaneye yatışı önlemede halen yüksek derecede etkili olduğunu görüldü.

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Verilere göre aşının 6 Haziran’dan temmuz başına kadarki sürede corona virüsüne karşı koruması, daha önce açıklanan yüzde 94’lük orandan yüzde 64’e indi. Bakanlık, bu düşüşün Delta varyantının ülkede yayıldığı bir döneme denk geldiğini belirtti. İsrail’de haziran başında kısıtlamalar da kaldırılmıştı.

Vaka sayılarının tek haneli sayılara düşmesiyle birlikte neredeyse tüm sosyal mesafe ve maske takma kurallarının kaldırıldığı İsrail’de virüsün Delta varyantı yayılmaya başlarken, birkaç gün önce maske kuralları kısmen de olsa tekrar yürürlüğe alındı. Günlük vaka sayısı Pazar günü 343’e yükseldi.

Uzmanlarca corona virüsünün ilk haline göre çok daha fazla bulaşıcı olduğu belirtilen Delta varyantının, son iki haftada İsrail’deki yeni vakaların yaklaşık yüzde 90’ından sorumlu olduğu düşünülüyor.

İsrail’de nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı aşılandı. Ancak Ynet sitesinin haberine göre son dönemdeki vakaların çoğu aşılanmış kişiler. Cuma günü açıklanan vakalarının yüzde 55’inin aşılılar arasından çıktığı belirtildi.

9,3 milyonluk ülkede pazartesi itibariyle ağı vaka sayısı 35, bu sayı iki hafta önce 19’du.

Resmi veriler aşının ciddi semptomları ve hastaneye yatışı önlemeye karşı hala oldukça etkili olduğunu gösterse de buna çekince koyan uzmanlar da var.

İbrani Üniversitesi’ndeki araştırmacılar şu açıklamayı yaptı: “Morbiditede (belirli bir bölgede belirli bir hastalığın nispi sıklığı) -yaklaşık 10 gün- tanınan gecikme nedeniyle, şu anda mevcut enfeksiyon dalgasının ciddi vakalarda nasıl ifade edileceğini tahmin etmek için yeterli veri yok”