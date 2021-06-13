Covid-19’un semptomları değişti

Bilim insanlarının saptadığı yeni bulgulara göre Covid-19’un belirtileri değişti. Yeni belirtiler arasında tat alma duyusu ya da koku kaybı artık o kadar yaygın değil.

Daily Mail’in haberine göre Britanya’nın önde gelen eğitim kurumlarından King’s College London’dan bilim insanları ülkede virüse yakalanan binlerce kişiye ait verileri mercek altına aldı.

Araştırma sonucunda göre virüsün artık farklı davrandığı tespit edildi. Baş ağrısı, boğaz ağrısı ve burun akıntısı artık en çok bildirilen Covid-19 semptomları olarak kayda geçti.

Semptomların değişmesinin nedeni dünyaya hızla yayılan Hindistan kaynaklı Delta varyantı olabilir.

‘Mevsimsel soğuk algınlığı olmayabilir’

Araştırma hakkında konuşan Profesör Tim Spector, soğuk algınlığına yakalandığını düşünenlerin test yaptırması gerektiğini söyledi: “İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu yanlış. Pek çok kişi farkında olmadan virüsü yayabilir.”

Mayıs ayından itibaren semptomları incelediklerini belirten Spector şöyle devam etti: “Bir numara baş ağrısı, ardından boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateş. Beş numara öksürük. Bütün bunlar eski klasik semptomlar değil.”