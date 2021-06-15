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Yaramazlara biraz batar!

Halk sağlığı uzmanı: Hindistan, Delta varyantı için geç kaldı

Kıdemli halk sağlığı uzmanı doktor Subhash Salunke, Hindistan yönetiminin Covid-19’un Delta varyantına karşı önlem almakta geç kaldığını ve bu nedenle virüsün yayılmasına ‘izin verdiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Hindistan, Endonezya ve ABD’de halk sağlığı alanında 30 yıllık deneyime sahip Salunke, Reuters’e verdiği demeçte, ülkedeki sağlık yetkililerini virüsün tehlikesine karşı uyardığını ancak gerekli adımların atılmasında ve ‘alarm zili’nin çalınmasına geç kalındığını söyledi.


DSÖ: Endişe verici bir varyant

‘B.1.617’ olarak da adlandırılan Delta varyantı, Hindistan’da Covid-19 vakasında artışı tetiklemiş ve 40’tan fazla ülkeye yayılmasına neden olmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), geçen ay, yüksek bulaşıcılığına atıfta bulunarak Delta varyantı için ‘endişe verici bir değişken’ olarak nitelendirmişti.

Britanya’yı etkisi altına aldı

Delta varyantı özellikle Britanya’da daha etkili. Son günlerde aşılamaya rağmen vaka sayılarındaki artışı tetiklemişti.

ABD’deki yetkililer ise varyantın ülkedeki vakaların yüzde 6’sını oluşturduğunu tahmin ediyor.

Hindistan’da, nisan ayından itibaren enfeksiyon sayılarındaki çarpıcı artış ülkenin ağlık sistemini felç etti.

Hastanelerin dolmasına, oksijenin tükenmesine ve krematoryumlar ile mezarlıkların taşmasına neden oldu.

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