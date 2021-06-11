Britanya şimdi de Hint varyantı kıskacında: En çok aşılanmayanlar risk altında

Britanya şimdi de Covid-19’un Delta kodu verilen Hindistan varyantıyla boğuşuyor. Vaka sayıları yeniden yükselen ülkede geçen hafta Delta varyantı kaynaklı 33 bin vaka tespit edildi. Halk Sağlığı’nın hazırladığı rapora göre Delta varyantı daha hızlı yayılıyor ve insanları daha ciddi bir şekilde hasta ediyor.

Resmi verilere göre Delta varyantıyla enfekte olan insanların yaklaşık üçte ikisine, ölenlerin de yarısından fazlasına hiçbir Covid-19 aşısı yapılmamış.

Tek doz aşı yeterince korumuyor

Delta varyantı olduğu doğrulanan 33 bin vakadan 223’ü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılanlardan çoğu aşısızdı veya sadece tek doz aşı uygulandı, 20 kişi ise tam (iki doz) olarak aşılandı.

42 ölümden 23’ünün aşısı yapılmamıştı. Yedisinin ise sadece tek doz aşısı yapıldı. Hayatını kaybeden diğer 12 kişiyse iki haftadan fazla bir süre önce iki doz almıştı.

Yetkililer iki doz aşının bir dozdan ‘önemli ölçüde daha fazla koruma’ sağladığını söylüyorlar.

Britanya’da vakaların yüzde 90’ı delta varyantı

Delta varyantı, şimdi Britanya’da en baskın varyant olarak kayıtlara geçti. Vakaların yüzde 90’ını oluşturuyor.

Britanya’da, tüm yetişkinlerin yarısından fazlası tam olarak aşılandı. Dörtte üçünden fazlası ise tek doz aşılandı. Çoğu 20’li yaşlarında olan 10 milyondan fazla yetişkin ise henüz aşılanmadı.

Uzmanlar daha fazla genç aşılandıkça, yeni varyanta karşı korumanın artacağı görüşünde.

‘İki doz aşı daha çok koruyor’

Britanya Sağlık Güvenliği Ajansı CEO’su Dr Jenny Harries, “Aşılama bizim en iyi savunmamızdır” dedi ve şöyle devam etti: “Eğer uygunsanız, öne çıkmanızı ve aşı olmanızı öneririz. İki dozun, tek bir dozdan önemli ölçüde daha fazla koruma sağladığını unutmayın.”

Britanya Aşılama ve Bağışıklama Ortak Komitesi üyesi Prof Adam Finn, BBC’ye şu anki enfeksiyon dalgasının korkulandan daha hızlı yayıldığını ancak aşıların hala işe yaradığını söyledi: “Nüfus bağışıklığımız ne kadar fazlaysa, bu dalga o kadar küçük olacak.”