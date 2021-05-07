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Yaramazlara biraz batar!

Hindistan ‘cehennem’i yaşıyor: Ölüler otoparklarda yakılıyor

Vaka sayılarında rekor kırılan Hindistan’da morglar doldu. İnsanlar ölülerini yakmak için yer bulamıyor.

Delhi’ye giden CBC muhabiri Christopher Livesay, ülkedeki tabloyu gözler önüne serdi.

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“Cehenneme geldim” diyen Livesay’in aktardığı bilgilere göre ölüler otoparklarda yakılıyor.

Oksijen kaynakları ve hastane yatakları son derece yetersiz Hindistan’da Covid-19’lu hasta sayısı 21 milyonu geçti.

Ölü sayılarının artmasıyla beraber daha fazla krematoryum ihtiyacı doğdu. Yetkililer hükümete yeni krematoryumlar için çağrı yapmıştı.

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