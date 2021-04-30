Hindistan Covid-19’un pençesinde: Ölüleri yakmak için daha fazla yer aranıyor

Rekor vaka artışı ve ölümlerden sonra Hindistan’da hem hastaneler hem de morglar doldu. Delhi’deki yetkililer, ölüleri yakabilmek için yeni krematoryumlar arıyor.

Fotoğraf: Reuters

Perşembe günü verilerine göre Hindistan’da bir günde 386 bin 542 yeni Covid 19 vakası daha görüldü.

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Ülke çapında bir günde 3 bin 500, sadece başkent Delhi’de 400 kişi öldü.

Hastaneler ve morglar yetersiz

Oksijen kaynakları ve hastane yatakları son derece yetersiz Hindistan’da toplam Covid-19’lu hasta sayısı 18 milyonu geçti.

Ölü sayılarının artmasıyla beraber daha fazla krematoryum ihtiyacı doğdu.

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Hindistan Sağlık Bakanlığı, Covid-19’dan ölen kişilerin yakılması konusunda ayrıntılı yönergeler yayınladı ve herhangi bir potansiyel enfeksiyondan kaçınmak için özel önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Cumartesi günü, Hindistan’da 18 yaşın üzerindeki tüm yetişkinler aşı olmaya hak kazanacak ancak aşıların mevcudiyeti konusunda yaygın endişeler var. Hindistan, dünyanın en büyük aşı üreticisi ama tahmini 800 milyon insan için yeterli stoka sahip değil.

Şimdiye kadar Hindistan’daki insanların yüzde 10’undan daha azı Covid-19 aşısı yaptırabildi.