Hindistan’da yine ‘rekor’ sayıda vaka: En kötüsü daha gelmedi

Hindistan’da son dört gündür üst üste vaka sayısında ‘rekor’ kırılıyor. Sağlık merkezlerinde oksijenin lüks sayılmaya başladığı ülkede henüz vaka zirve görülmedi..

Fotoğraf: Reuters

Son 24 saatte 349 bin 391 vakanın kaydedildiği ülkede günlük can kaybı 2 bin 767 ile zirveyi gördü.

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Nüfusu 1.3 milyarın üzerindeki ülkede başkent Delhi’de hastaneler yatak olmadığı için hastaları geri çevriliyor, tükenmeye başlayan oksijen kaynakları nedeniyle Covid-19 hastaları tedavi edilemiyor.

Ülkede günlük vaka sayısı 22 Nisan’dan bu yana dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek seviyede seyrediyor. O günkü vaka sayısı 314 bin 835’ti. 22 Nisan’a kadar en yüksek günlük vaka sayısı 8 Ocak’ta ABD’de 307 bin 581 olarak kayda geçmişti.

Indian Express hükümet değerlendirmesine dayandırdığı haberinde ülkede mayıs ortasında salgının pik yaparak günlük vakaların yarım milyona çıkmasının beklendiğini yazdı.

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Buna karşılık vaka sayısının test sayısına oranında Türkiye’nin durumu Hindistan’dan kötü. Bu oran Hindistan’da yüzde 5-6 arasındayken Türkiye’de yüzde 10’a yakın.

1 milyon nüfus başına düşen vaka ve ölüm sayılarında da Türkiye Hindistan’dan kötü durumda. Türkiye’deki sayılar 53 bin 969 ve 447; Hindistan’dakiler ise 12 bin 193 ve 138.

Worldometers’ın verilerine göre ABD, 32 milyondan fazla vakayla dünyada ilk sırada. ABD’yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Türkiye ise altıncı sırada.