EFE SÖNMEZ

Türkiye en çok vaka bildiren ilk 10 ülke arasında, vaka sayısının test sayısına oranında ikinci sırada.

Fotoğraf: Pixabay

Worldometers’ın verilerine göre ABD, 32 milyondan fazla vakayla dünyada ilk sırada. ABD’yi Hindistan ve Brezilya takip ediyor. Türkiye ise altıncı sırada.

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Can kaybı sayısında ABD, Brezilya ve Hindistan ilk üç sırada yer alırken, Türkiye son sırada.

Türkiye, en çok vaka bildiren ilk 10 ülke arasında, 1 milyon kişiye düşen vaka sayısında yedinci sırada ancak dünya ortalamasının üstünde. Can kaybında dünya ortalamasına yaklaşan Türkiye, test yoğunluğunda sekizinci sırada.

Brezilya, neredeyse her iki PCR testinin birinde pozitif sonuçla en çok vaka bildiren ilk 10 ülke arasında açık ara lider. Brezilya’yı her 10 testten biri pozitif çıkan Türkiye izliyor.

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Ölüm oranına bakıldığında İtalya yüzde 3’le ilk sırada. Bu ülkeyi yüzde 2.89’la Britanya, yüzde 2.7’yle Brezilya izliyor. Dünya ortalaması yüzde 2.12 olurken, Türkiye’de yüzde 0.82 seviyesinde.

Halen tedavisi süren hasta sayısında ABD açık ara önde ancak aktif vakaların yüzde 0.14’ünün durumu kritik. Türkiye’de aktif vaka sayısı 555 bin seviyesinde. Hastaların yüzde 0.62’si ağır hasta. Bu oran, dünya ortalamasına çok yakın.