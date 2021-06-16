Delta varyantının belirtilerine dikkat; farkında bile olmayabilirsiniz

İlk olarak Hindistan’da tanımlanan Covid-19’un Delta varyantı, virüsün yayılma biçimini ve yol açtığı semptomları değiştirdi.

Önceki semptomların birçoğu artık aynı değil ancak ateş hala en belirgin belirtilerden. Delta’nın kendini soğuk algınlığına benzer şekilde gösterdiğini söyleyen yetkililer, insanların farkına varamamasından endişeli. Çünkü bu, yayılma hızını da artıran etkenlerden.

Virüse karşı yeni bir mücadele şekli gerekli

Delta varyantıyla yeniden vaka artışında rekor seviyeye ulaşan Britanya, bu yüzden Covid-19 kısıtlamalarını hafifletme kararında frene bastı. Çünkü virüs artık eski semptomları göstermiyor. Bu nedenle yeni bir mücadele şekline ihtiyaç var.

BBC’den Ros Atkins’in haberine göre, ‘Zoe Covid Belirtileri’ adlı araştırmayı yürüten Prof. Tim Spector yeni varyantın semptomları için şöyle dedi: “Eskisi gibi değil.. O zaman (Delta varyantı öncesi) bir numaralı semptom baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşti.”

Hastaneye yatış riski bir önceki varyanta göre daha yüksek

Britanya’da yeni varyantın semptomları listesi henüz netleşmedi. Ancak Sağlık Bakanı Matt Hancock şu uyarıları yaptı: “Delta varyantı artık ülke genelindeki vakaların yüzde 90’ını oluşturuyor. Daha kolay yayıldığını biliyoruz. Ve hastaneye yatış riskinin, daha önce baskın varyanttan daha yüksek olduğuna dair kanıtlar var. İki doz aşı, Alfa (Britanya) varyantına kıyasla Delta varyantıyla hastaneye yatışlara karşı aynı derecede etkili.”

‘Yeni varyant aşıları baskılıyor ama yine de işe yarıyor’

Hastane kayıtları da Delta varyantına yakalanan kişilerin hastaneye yatırılma olasılığının Alfa’dan iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Vakaların çoğunu 20’li yaşlardakiler ve aşılanmamış yetişkinler oluşturuyor.

BBC İstatistik Müdürü Robert Cuffe şöyle dedi: “Genel tabloya göre yeni varyant daha bulaşıcı ve daha şiddetli. Aşıları biraz baskılıyor ama yine de işe yarıyor.”