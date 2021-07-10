DSÖ’den Delta uyarısı: Salgın yavaşlamıyor

DSÖ’nün başuzmanı Soumya Swaminathan, corona virüsünün Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında meydana gelen artışın salgının yavaşlamadığının en açık kanıtı olduğunu söyledi.

Afrika’da corona virüs vakaları artışta. (Fotoğraf: AA)

Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantının dünya genelinde yayılmaya başlamasıyla salgında yeni dalgalar yaşanabileceği kaygıları artmıştı. Kısıtlamalar neticesinde vaka sayılarınu düşürüp açılmaya giden birçok ülke Delta varyantı nedeniyle zor günler yaşamaya başladı. Fransa, ‘Delta varyantı yazı mahvedebilir’ derken, aşılama kampanyasını hızlandıran Britanya’da vaka sayıları üç gündür 30 binin üstünde seyrediyor.

Swaminathan, Bloomberg’e verdiği röportajda dünyanın bazı ülkelerde iyi aşılama oranlarıyla vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda azalma gözlemlenmesine rağmen, diğer bölgelerde yüksek ölüm oranları, hastanelerde yatak ve oksijen eksikliği yaşandığına dikkat çekti.

Başuzman, ”Son 24 saatte 500 bine yakın yeni vaka tespit edilirken ve 9300 seviyesinde ölüm yaşandı. Bu rakamlara baktığımızda yavaşlayan bir pandeminin olmadığını görürüz” dedi.

Vakalar artış eğiliminde

Dünya Sağlık Örgütü’nün altı bölgesinden beşindeki vakaların artış eğiliminde olduğuna vurgu yapan Swaminathan, Afrika’da ölüm oranlarının iki hafta içinde yüzde 30’dan yüzde 40’a yükseldiğini söyledi. Swaminathan, vaka sayılarındaki artışın en önemli nedeni olarak Delta varyantının yayılması, aşılama kampanyalarının aralıklı şekilde yavaş ilerlemesi ve maske ile sosyal mesafe gibi kuralların gevşetilmesini gösterdi.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 186 milyon 618 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 30 bine, iyileşenlerin sayısı 170 milyon 699 bine çıktı.