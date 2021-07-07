Fransa uyardı: Delta varyantı yazı mahvedebilir

Fransa’da Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, salgında Delta varyantı kaynaklı dördüncü dalganın yaşanması halinde yaz aylarının riske girebileceğini söyledi.

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Covid-19 vakalarının yüzde 40’ını Delta varyantının oluşturduğu Fransa’da uzun bir sürenin ardından günlük sayılar 2 bin 500’ün üzerine çıkmıştı.

Kısıtlamaların tekrar geri dönmemesi için ‘aşı kampanyasında daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiğinin’ altını çizen Attal’a göre Delta varyantının, vakalar arasındaki oranı her hafta katlanarak büyüdü. Üç hafta önce yüzde 10 olan oran şu an 40.

Hükümet sözcüsü şunları söyledi: ”Bu varyant daha hızlı ve tehlikeli. Bulunduğu her yerde yaz aylarını mahvedebilir. Oranlar metropollerde daha yüksek. Paris’te sayılar katlanıyor. Giderek daha fazla uyarı sinyali alıyoruz ve benzer örneklerin projeksiyonlarını komşu ülkelerde de görebiliyoruz.”

Fransa Başbakanı Jean Castex, varyanta karşı Meclis’teki grup başkanlarına yazdığı mektupta, aşı zorunluluğu ve sağlık kartı uygulaması teklifini sunmuştu.

Delta varyantıyla birlikte vakaların artması, İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde bazı kısıtlamaların geri getirilmesi tartışmalarını tekrar gündeme getirirdi.

Hindistan’da ortaya çıkan ve DSÖ’nün açıklamasına göre 100’ü aşkın ülkede görülen corona virüsünün Delta varyantı, uzmanlara göre özellikle aşılamanın yavaş olduğu ülkelerde hızla yayılma potansiyeline sahip. Güncel vakaların yüzde 99’unu Delta varyantının oluşturduğu Britanya’daki bir araştırmaya göre Delta daha önce ülkede hakim Alfa (Britanya) varyantından yaklaşık yüzde 60 daha bulaşıcı.