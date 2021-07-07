Dünya Delta kıskacında: Vakalar artıyor, kısıtlamalar yeniden gündemde

Aşılama oranlarının yükselmesine rağmen vaka sayılarının istendiği kadar düşmemesi endişe yaratıyor. Corona virüsünün Delta varyantıyla boğuşan bazı ülkeler kısıtlama önlemlerini tekrar gündeme getirdi.

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Güney Kore’de, bugüne kadarki en yüksek ikinci vaka sayısı kaydedildi. Bu artışın sosyal mesafe önlemleri kaldırıldıktan sadece birkaç gün sonra meydana gelmesi kısıtlama önlemlerini yeniden gündeme getirdi. Avustralya ise Delta varyantının yayıldığı Sydney kentinde karantina süresini uzattı.

Reuters’ın haberine göre Güney Kore’de günlük vaka sayısı dün 1212 oldu. Vakaların çoğunun nüfusun yoğun olduğu başkent Seul’de ortaya çıkmasıyla yetkililer, kent merkezi ve çevre bölgelerde hareketi kısıtlayıcı önlemleri en az bir hafta daha uzattı. Ülkede kısıtlamaların yeniden en üst düzeye çıkması gündemde.

‘Şansımız kalmayabilir’

Başbakan Kim Boo-kyum, dördüncü dalganın Delta varyantından kaynaklandığını ve özellikle 20’li ve 30’lu yaşlardaki kişiler arasında yayıldığını şu sözlerle ifade etti: “Bu yaş grupları sadece kendilerini değil ailelerindeki, arkadaşlarındaki, okullarındaki ve ülkedeki herkesi korumak için erken test yaptırmalı. İki-üç günün ardından eğer durum kontrol altına alınamazsa, en katı sosyal mesafe önlemlerini uygulamak dışında başka bir şansımız kalmayabilir.”

Güney Kore’de nüfusun yüzde 30’una en az bir doz aşı yapılırken, Avustralya’da aşısı tamamlananların oranı yüzde 10’dan az.

Avustralya bir hafta daha uzattı

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinin yöneticisi, Delta varyantı nedeniyle yeni vakaların artacağını belirtirken, ülkenin en kalabalık kenti Sydney’de Covid-19 tecrit önlemlerini bir hafta daha uzattı.

Avustralya’da aşılama yavaş ilerliyor. Yetkililer, Sydney’de Delta varyantı nedeniyle vakaların artması ile beraber 26 Haziran’da tecrit önlemlerini başlatmıştı. Bu cuma sona ermesi beklenen karantina uygulaması, vakalarda istenen düşüş yaşanmadığı gerekçesiyle 16 Temmuz’a uzatıldı.

Eyalet yöneticisi Gladys Berejiklian kararla ilgili şunları kaydetti: “Delta varyantı durumu değiştiriyor; çok kolay yayılıyor ve virüsün gördüğümüz tüm diğer tiplerinden daha bulaşıcı.”