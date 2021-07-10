‘Delta yüzde 60 daha bulaşıcı’ diyen Prof. Yalçın, üç bulguya karşı uyardı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Delta varyantının orijinal corona virüsü ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve etkin olduğunu söyledi.

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Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün verilerine göre 100’ü aşkın ülkeye yayıldı. Varyantın ulaştığı ülkelerde vaka sayılarının daha hızlı yayıldığı görülüyor. DSÖ başuzmanı Soumya Swaminathan, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte vaka sayılarında artış yaşandığına vurgu yaparak ve salgının yavaşlamadığına dikkat çekmişti.

‘Daha bulaşıcı ve etkin’

DHA’ya konuşan Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, Delta varyantı hakkında şunları söyledi: “Delta varyantı, başlangıçtaki orijinal virüs ve Alfa varyantına göre yüzde 60 daha bulaşıcı ve daha etkin. Sonuçları daha sıkıntılı görülüyor. Delta varyantına karşı belli aşıların daha etkin olduğunu biliyoruz. Delta varyantı, klasik Covid-19 enfeksiyonundan daha farklı. Ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ya da koku bozukluklarının olmadığı bir klinik tablo ile karşımıza çıkıyor. Delta varyantında ise dikkat çeken husus, kişilerde boğaz, baş ağrısı, burun akıntısı gibi soğuk algınlığı bulgularının olması.”

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, kişilerde boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı gibi bulgularla karşılaşıldığında hem bulaşıcılığı hem de ölümcüllüğü nispeten yüksek Delta varyantını akla getirmek gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yalçın, bu gibi bulguları olanların kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalarında yarar olduğunu aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Delta varyantı görülen kişi sayısının 300’e yaklaştığını ve 30 ilde tespit edildiğini açıklamıştı. Koca, ‘Delta Plus’ varyantının üç farklı kentte üç kişide görüldüğünü, bir kişinin İstanbul’da yaşadığını belirterek “Ankara’da yok. Diğer iki ili söylemeyeyim” demişti.

DSÖ verilerine göre son 24 saatte dünyada 500 bine yakın vaka tespit edilirken 9300 seviyesinde ölüm yaşandı.