Facebook ve Google’dan aşı zorunluluğu

Sosyal medya devi Facebook ve Google, ABD’deki çalışanlarının ofise dönebilmeleri için aşı zorunluluğu getirdi.

Delta varyantının yayılmaya devam ettiği ABD’de aşılama hızının yavaşlaması, aşı zorunluluğu tartışmalarını da gündeme getirmişti. ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet memurlarına aşı zorunluluğu kararını açıklayacağı bildirilmişti.

Facebook yönetiminin açıklamasında, ofislere dönülmesi için Covid-19’a karşı aşılanma politikasının yerel şartlara ve düzenlemelere bağlı olarak uygulanacağı belirtildi. Ayrıca tıbbi nedenlerle aşı yaptıramayan çalışanlar için farklı seçenekler oluşturulacağı da vurguladı.

Google: Önce ABD’de sonra diğer ülkeler

Google ise ABD için alınan zorunlu aşı kararının önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde de uygulamaya konacağını duyurdu. Google CEO’su Sundar Pichai, pandemi başladığından bu yana evden çalışan 130 bin çalışana gönderdiği mesajda 18 Ekim’den sonra ofise dönebileceklerini duyurdu.