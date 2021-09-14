iPhone 13 lansmanı öncesi Apple Store, geçici olarak erişime kapatıldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, iPhone 13 lansmanı öncesi Apple Store’u erişime kapattı.
Apple, bu akşam gerçekleştireceği lansman etkinliğiyle birlikte yeni akıllı telefonu iPhone 13’ü resmi olarak tanıtacak.
Türkiye saatiyle akşam 8’de başlayacak etkinlikte, iPhone 13’ün yanı sıra ‘Watch Series 7‘, ‘AirPods 3‘, ‘iPad 9‘ ve ‘iPad mini 6‘nın da tanıtımı yapılabilir.
Lansman, YouTube ve Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlayacak.
Apple, her lansman etkinliği öncesinde olduğu gibi bu etkinlik öncesinde de çevrimiçi mağazası Apple Store’u “Hemen döneceğiz” notuyla erişime kapattı.
Uyarı notunda “Bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin” denildi.
Apple Store’un lansmanın hemen ardından yeniden erişime açılması bekleniyor.