Diken

Yaramazlara biraz batar!

iPhone 13 lansmanı öncesi Apple Store, geçici olarak erişime kapatıldı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple, iPhone 13 lansmanı öncesi Apple Store’u erişime kapattı.

Fotoğraf: Apple

Apple, bu akşam gerçekleştireceği lansman etkinliğiyle birlikte yeni akıllı telefonu iPhone 13’ü resmi olarak tanıtacak.


Türkiye saatiyle akşam 8’de başlayacak etkinlikte, iPhone 13’ün yanı sıra ‘Watch Series 7‘, ‘AirPods 3‘, ‘iPad 9‘ ve ‘iPad mini 6‘nın da tanıtımı yapılabilir.

Lansman, YouTube ve Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlayacak.

Apple, her lansman etkinliği öncesinde olduğu gibi bu etkinlik öncesinde de çevrimiçi mağazası Apple Store’u “Hemen döneceğiz” notuyla erişime kapattı.

Uyarı notunda “Bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin” denildi.

Apple Store’un lansmanın hemen ardından yeniden erişime açılması bekleniyor.

iPhone 13’ün tanıtım tarihi kesinleşti

Apple, ofise dönüşü 2022’ye erteledi

Apple’ın CEO’su Tim Cook’a 750 milyon dolarlık ‘prim’

SON HABERLER

Kadıköy Anadolu’ya kayıt yaptıran öğrencinin babası: Hak gaspı yok

Puanı düşük olduğu halde Kadıköy Anadolu Lisesi’ne kaydı alındığı gerekçesiyle tepki gören öğrencinin babası Diken’e konuştu. Çocuğunun sağlık problemleri nedeniyle yönetmeliğe uygun şekilde başka bir okuldan nakil olarak kaydının yapıldığını belirten baba, evine yakın, çocuğunun kazandığı lise niteliklerinde başka bir okul olmadığını belirtti.

Benim adım Cumhuriyet

Eğer inançlara göre toplumsal uygulamalar yapılırsa, işin içine bireylerin bilgi ve tecrübeleri yerine duygu ve ön yargıları karışır ve o toplum önünde sonunda çıkar gruplarına bölünür.