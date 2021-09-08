iPhone 13’ün tanıtım tarihi kesinleşti

Hükümet bir süredir takibe düşen kredilerin artması, enflasyondaki artış ve cari açığı körükleyeceği endişesiyle vatandaşların bankalardan aldığı bireysel kredilerin önüne set çekmek istiyordu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde bankacıların durumdan hoşnutsuzluğunu açıkça ifade ettiği yönünde bilgiler de sızdı. Çekişmenin basında yer bulmasının ardından ise bugün bankalar cephesinden açıklama var: ” Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz.”