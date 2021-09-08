iPhone 13’ün tanıtım tarihi kesinleşti

ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın iPhone 13 serisinin tanıtım etkinliği 14 Eylül günü TSİ akşam 8’de yapılacak.
Apple’ın etkinlikte iPhone’larını yanısıra ‘Apple Watch Series 7′ olarak adlandırılacak yeni akıllı saati ve yeni ‘AirPods’ları da tanıtması bekleniyor.
Tanıtım duyurusu hem Apple, hem de şirket yöneticilerinin sosyal medya hesaplarından yapıldı.
Apple’ın iPhone 13 serisini tanıttıktan hemen sonra yeni işletim sistemi İOS 15’in de resmi sürümünü piyasaya sürmesi bekleniyor.
Birkaç aydır beta olarak test edilen iOS 15, muhtemelen iPhone 13 ailesiyle birlikte kullanıma sunulacak.