Galaxy Note serisinde sona doğru

Güney Koreli elektronik devi Samsung, amiral gemilerinden ‘Galaxy Note‘ serisini rafa kaldırmaya kararlı.

Fotoğraf: Samsung

Samsung daha önce bu yıl Note serisine yeni bir model eklemeyeceğini fakat gelecek yıl yeni bir Note telefonun piyasa çıkacağını belirtmişti.

Ancak şirketin Note serisine özgü ‘S-Pen’i önce ‘Galaxy S’ serisine ardından ise katlanabilir ‘Z Fold 3’ telefonlarına koyması ‘Note‘un sonu olarak yorumlandı.

Her iki telefonun da iyi satış rakamlarına ulaşması ve beğenilmesi de söylentileri kuvvetlendirdi.

Kısa süre önce ticari marka tescili başvurusu yapan Samsung’un yalnızca ‘Galaxy S’, ‘Galaxy A‘, ‘Galaxy M‘, ve ‘Galaxy Z’ markalarını listeye aldığı ortaya çıktı.

‘Note‘ serisini adı ise listede yok.