Samsung, Galaxy Note serisinin pabucunu dama attı

Samsung, amiral gemilerinden Galaxy Note serisini gözden çıkardı. Şirket, Galaxy Note 21’in bu yıl tanıtımı yapılacak yeni modeller arasında olmadığını duyurdu.

Fotoğraf: Samsung

Galaxy Note 21 serisinin bu yıl ikinci çeyrekte tanıtılması bekleniyordu.

Samsung’un açıklamasında, “Bir sonraki Galaxy Note’u tanıtmak yerine, bu sefer en sevdiğimiz Note özelliklerini daha fazla Galaxy cihazında kullanıma sunuyoruz” ifadeleri yer aldı.

Şirket, Note serisinin tamamen kaldırılacağı yönündeki iddialara ise yanıt vermedi.

Önümüzdeki ayın başında yapılması planlanan tanıtımda ise Galaxxy Z Fold 3 ve Flip 3 gibi yeni modellerin görücüye çıkması bekleniyor.