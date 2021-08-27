Apple’ın CEO’su Tim Cook’a 750 milyon dolarlık ‘prim’

Apple’ın CEO’su Tim Cook (60), 10 yıl önce Steve Jobs’tan görevi devraldığında şirketle yaptığı anlaşma uyarınca 5 milyonu aşkın hisse primi aldı.

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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) verilerine göre Cook, hisselerin büyük kısmını 750 milyon dolara (6,29 milyar lira) sattı.

Yine SEC kayıtlarına göre 24 Ağustos 2011’de göreve başlayan Cook’la yapılan anlaşma uyarınca onun prim alması şirket hisselerinin S&P 500 hisse senedi endeksinde diğer firmalarınkine oranla değerlenmesine bağlıydı. Son üç yılda şirket hisseleri yüzde 191,83 artınca primi almaya hak kazandı.

Cook’un görevde olduğu 10 yıl boyunca ise hisse fiyatı yüzde 1200 arttı.

iPhone, iPad ve MacBook’u üreten şirketin piyasa değeri 2,5 trilyon dolara (20,97 trilyon) yakın.

Bloomberg’ün milyarder endeksine göre 1,5 milyar dolar (12,58 milyar) serveti olan Cook, şimdiye kadar milyonlarca dolarını yardım kuruluşlarına bağışladı. Özellikle eşiktlik, Aids, insan hakları konusunda çalışmalara destek veren Cook 2015’te ölmeden parasının tamamını dağıtacağını açıkladı.

Cook, Apple’la, geçen yıl 2026 sonuna kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamıştı.