AB ve aday ülkeler arasında asgari ücretin en çok düştüğü ülke Türkiye

Türkiye’de asgari ücretli çalışanların oranı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine kıyasla altı kat daha fazla. Ancak asgari ücret fiyatıysa AB ülkeleri ve birliğe aday ülkeler arasında en düşük seviyede.

Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre yaklaşık 20 milyon ücretli çalışanın yarısından fazlası asgari ücretli. Başka bir deyişle bu ücret artık ‘asgari‘ olmaktan çıkıp ‘ortalama‘ ücrete dönüşmüş durumda.

BBC Türkçe’den Onur Erem’in haberine göre, 2016 yılında brüt asgari ücretin karşılığı 518 Euro olan Türkiye’de, kurda yaşanan artış nedeniyle bugün 317 Euro’ya kadar geriledi.

2021’de her ne kadar asgari ücrete yüzde 21,56 zam yapılmış olsa da AB ülkeleri arasında geçtiğimiz yıllara göre daha düşük olan tek ülke Türkiye olarak kayıtlara geçti.

Verilere göre 2016’nın başında Türkiye’deki asgari ücret 14 AB üyesi ülkeden daha fazlaydı. Günümüzdeyse sadece Arnavutluk’tan daha fazla.