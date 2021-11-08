İşverenden asgari ücret formülü: Yüzde 35 zam önerisi

Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, alım gücünde yaşanan ciddi kayıp nedeniyle asgari ücretin güçlü bir zamla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Tınastepe’nin önerisi, devletin asgari ücretten aldığı vergiyi yüzde 10 azaltması, kendilerinin de bunu yüzde 25 zamla desteklemesi.

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Tınastepe asgari ücret artışında devletin desteği ile çalışanlara güçlü bir zam yapmak istediklerini söyledi.

Bloomberg HT canlı yayınında konuşan Tınastepe, TL’deki erimenin alım gücünde yarattığı düşüşün hem tüketiciyi hem de çalışanları çok etkilediğinin altını çizdi.

Çalışanlarının motivasyonlarının düştüğünü aktaran Tınastepe şunları söyledi: “Belli maaş düzeltmeleri, ara zamlar, promosyonlarla çalışanımızın gelirini düzenlemeye çalışsak da herkesin gözü yılbaşında yapılacak asgari ücret artışında.”

Tınastepe konuşmalarını şöyle sürdürdü: “Sadece şirketlerin değil hane halkının da desteklenmesi gerekiyor. Devletimiz de destek olursa eğer biz sektör olarak taşın altına elimizi koymaya hazırız. Kamu asgari ücret ve diğer alınan ücretler bir miktar azaltılırsa, biz tüm çalışanlarımıza güçlü bir zam yapalım istiyoruz. Hem bizim yapacağımız zam hem de devletin brüt ücretten alacağı biraz azalırsa çalışanların gelirlerinde kayda değer bir artış sağlayacağız. Örnek vermek gerekirse, devletimiz asgari ücretten alınan vergiyi yüzde 10 azaltsın biz de işverenler olarak yüzde 25 zam yapalım toplamda yüzde 35’lik zam yapmış olalım. Bu sadece asgari ücret için değil tüm ücret skalaları için düzenlensin ki böylece sadece dar gelirliye değil orta gelir sınıfını da desteklemiş olalım.”

Asgari ücret

Bu yıl gıda enflasyonundaki astronomik artışlar ve peş peşe gelen kur şokları nedeniyle her zamankinden daha önemli hale gelen asgari ücret görüşmeleri aralık ayında yapılacak. Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21,56’lık zamla 2 bin 825 liraya çıkmıştı. Yılbaşında 7,37’lik kurla 383 dolara tekabül eden asgari ücret, bugün 9,73’lük kurla 290 dolara kadar inmiş durumda. Asgari ücretlinin cebinden buharlaşan para ise 93 dolar (904 lira).

2016’da 1300 lira net asgari ücret ile 3,02’lik dolar/TL kurundan ise 430 dolar alınabiliyordu.

Şu an asgari ücret, Türk-İş’in açıkladığı 3 bin 49 liralık açlık sınırının 224 lira altında.