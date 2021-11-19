DİSK’in asgari ücret talebi 5 bin 200 lira

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) asgari ücret talebinin 5 bin 200 lira olduğunu duyurdu.

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2021 yılında geçerli olan asgari ücret, sene başında yapılan yüzde 21,56’lık zamla net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak açıklanmıştı. Sene başında 7,36 seviyesinde olan dolar kuru ise dün 11.30’a kadar çıktı. Asgari ücretli ocak 2021’de 384 dolar kazanırken kur şokları nedeniyle geliri bugün 250 dolarlı sevilere kadar düştü.

Asgari ücret görüşmeleri aralık ayında başlayacak. Asgari ücreti, yasa gereği beş işçi temsilcisi, beş işveren temsilcisi ve beş devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yeni yıla ilişkin asgari ücret taleplerini bugün düzenlenen bir toplantıyla duyurdu.

Çerkezoğlu’nun konuşmasında öne çıkanlar şöyle: “Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5 bin 200 TL olmalıdır.

DİSK asgari ücretin saptandığı Tespit Komisyonunda maalesef temsil edilmiyor. Bunu önemli bir eksiklik olarak görmemize rağmen asgari ücretin sadece masa başında belirlenemeyeceğinin bilincinde olarak yıllardır asgari ücret tespit sürecine aktif biçimde müdahale ediyoruz.

Bütün ücretlere 1000 TL iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1000 TL iyileştirme mümkün olacaktır.

Asgari ücret ülkemizde ücretlerin alt sınırı olmaktan çıkmış ve son yıllarda giderek ortalama ücret haline gelmeye başlamıştır. Avrupa ülkeleri içinde asgari ücret civarında ücretle çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Türkiye’dir. TL’nin hızla değer kaybetmesi nedeniyle asgari ücret dolar cinsinden son 15 yılın en düşük düzeyine gerilemiştir. Böylece Türkiye işgücü maliyeti açısından tekrar bir ‘ucuz emek cenneti‘ haline gelmiştir.”