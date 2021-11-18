Kurtulmuş: Asgari ücrette hakkaniyet, enflasyon oranı üstünde bir artış olması

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş, asgari ücrette yapılacak artışın enflasyon oranı üstünde olacağı mesajını verdi.

Rakamları tartışmalı bulunan TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 20 sınırına dayanırken, bağımsız kaynaklara göre enflasyon en az yüzde 40 seviyesinde. Şu an uygulanan 2 bin 825 liralık asgari ücrete, yılın başında yaklaşık 500 lira zam yapılmıştı.

NTV’de konuşan Kurtulmuş, “Başta asgari ücret olmak üzere dar gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak düzenleme yapılacak. Hakkaniyet enflasyon oranı üstünde bir artış olması. Asgari ücreti yaşanabilir bir seviyeye çıkarmak en önemli vazifedir” dedi.

‘Önceliğimiz 3600 ek gösterge’

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili soru üzerine Kurtulmuş, “Bütçe kısıtlarımız içerisinde önceliğimiz 3600 ek gösterge düzenlemesi” dedi.

‘Yetki TBMM’de’

Kurtulmuş, siyasetteki yüzde 50+1 tartışmalarına da değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkinin Meclis’te olduğu sözlerini hatırlatan Kurtulmuş, “50+1 ile herhangi bir sıkıntımız ve endişemiz yok. Şu an gündemimizde değil, kural yetkisi TBMM’dedir” ifadelerini kullandı.