Asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık’ta

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısının 1 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Bilgin’in açıklaması şöyle: “Asgari ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygusunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inanıyorum. Türk-İş ile bu konuda uzlaşmaya yakınız.“

Bilgin daha önce asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını söylemiş ve 1-2 hafta içinde görüşmeleri bitirme niyetinde olduklarını ifade etmişti.

SGK verilerinde 2020 yılında Türkiye’de çalışan kayıtlı işçi sayısı 15 milyon 203 bin 423. Bunların 6 milyon 390 bin 19’u ise asgari ücretli. Bu da kayıtlı işçilerin yüzde 42’sinin asgari ücretle çalıştığını gösteriyor.

Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21.56’lık zamla 2 bin 825 TL’ye çıkmıştı. Yılın başında asgari ücretlinin cebine giren para yaklaşık 383 doları buluyordu. Ancak özellikle eylül ayı ile birlikte TL’de yaşanan yüzde 30’ları aşan kayıp nedeniyle asgari ücret bugün 235 dolara kadar düştü.