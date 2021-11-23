Çalışma bakanının ‘asgari ücret’ hedefi: Anlaşmayı 1-2 haftada sağlarız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yasalara göre kademeli, bölgesel ya da işletmenin büyüklüğüne göre asgari ücretin olmayacağını söyledi.

Dünkü kabine toplantısının ardından gazetecilere konuşan Bilgin, asgari ücretin tespitine ilişkin aralık ayının sonunu bekleme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Bakan, “Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz” dedi.

İşçiye destek

Bakan Bilgin, asgari ücrette işverene sağlanan 75 liralık destek anımsatılarak, bu dönemde nasıl bir yol izleneceğinin sorulması üzerine de, “O daha önce cumhurbaşkanımızın ifade ettiği bir karardı. Uygulandı ve bitti. İşverene destek vermeyeceğiz, işçilerimize destek vereceğiz” dedi.

Bilgin, işçiye verilecek desteğin nereden karşılanacağına ilişkin soruya da, “Onu bilmiyorum, nereden verirsek. Doğrudan doğruya belirleyeceğimiz rakamın seviyesine göre, miktarına göre. Bütçeden aktarılan veya başka bir şekilde” diye yanıt verdi.

Ayrıca asgari ücretin tespiti için yapılan anket sonuçlarının çarşamba günü sonuçlanacağını belirten Bilgin, “Önce cumhurbaşkanımızla paylaşacağım. Muhtemelen bir sonraki kabinede araştırmanın sonuçlarını takdim ederim” ifadesini kullandı.

‘Bir haftada biter’

Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve bir ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, “Ben de ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz” dedi.

İlk resmi görüşmenin 1 Aralık’ta yapılacağını belirten Bakan Bilgin, bir soru üzerine, “Yasalarımıza göre kademeli asgari ücret olmaz, bölgesel asgari ücret olmaz. İşletme büyüklüğüne göre asgari ücret olmaz” diye konuştu.

Bakan, asgari ücretten gelir vergisinin alınmaması gibi bir formülün masada olup olmadığının sorulması üzerine de “Onu şimdi açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyoruz, her ihtimali alternatifleri çalışıyoruz” dedi.