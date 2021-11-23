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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Hükümet, sektörel asgari ücreti değerlendiriyor

Hükümetin sektörel asgari ücreti hayata geçirebileceği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki özel çalışmada sektörel asgari ücret konusu da ele alınıyor.


Bakanlığın toplantılarında ‘ekonomik dengeler’in dışında yüksek asgari ücretin maaş skalasını bozabileceği, bunun da küçük şirketlerin kayıt dışına yönlenmesine neden olabileceği kaydedildi.

Bakan Vedat Bakan Bilgin’in asgari ücretten vergi kaldırılmasının doğru ve mümkün olmadığı, kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları ve sosyal güvenlik giderlerinin karşılandığını söylediği öğrenildi.

Bilgin’in “Sektörel asgari ücreti tartışıyoruz. Seçenekleri değerlendirerek karar vereceğiz. Belli meslekler var ki; belki standart ücretin üzerinde olabilecek” dediği öne sürüldü.

Öte yandan haberde, asgari ücret alternatiflerinin değerlendirildiği kaydedildi. Buna göre enflasyon artı 8-10 puanlık artışla ücretin 3 bin 600 lira seviyesine çıkarılabileceği savunuldu.

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