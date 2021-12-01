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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan asgari ücrete ‘çok çok fevkinde artış’ vadetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, asgari ücrete ‘çok çok fevkinde bir artış’ geleceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor. Asgari ücret halihazırda 2 bin 825 lira.


Meclis’te gazetecilere konuşan cumhurbaşkanı, 2022 yılı asgari ücreti için şunları söyledi: “Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şu ana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız.”

Erdoğan, Merkez Bankası’nın döviz satarak kura müdahalesi için de “Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir” dedi.

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