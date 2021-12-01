Diken

Yaramazlara biraz batar!

HDP’den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

HDP, 2022’de uygulanacak asgari ücretin net 6 bin lira olmasını önerdi.

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor.


HDP, dün akşam sosyal medyadan duyurduğu önerisinde, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi.

Haftalık çalışma süresinin 35 saatte indirilmesin isteyen HDP, 6 bin lira ücret istedi.

Asgari ücret bu yıl 2 bin 825 lira olarak uygulanmıştı.

Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor: Sendikalardan ortak açıklama

Kulis: Hükümet, sektörel asgari ücreti değerlendiriyor

DİSK’in asgari ücret talebi 5 bin 200 lira

Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Avrupa’da asgari ücretli oranı en yüksek ülke açık ara Türkiye

İşverenden asgari ücret formülü: Yüzde 35 zam önerisi

AB ve aday ülkeler arasında asgari ücretin düştüğü tek ülke Türkiye

Asgari ücretlinin maaşı ne kadar eridi, telafi için kaç lira zam lazım?

TÜSİAD başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılabilir

SON HABERLER

Abdullah Gül meselesi…

Umarım hepimiz aklımızı başımıza toplarız da 2023 seçimlerinden sonra dizlerimizi dövecek durumda olmayız.

Motorine indirim

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 44 kuruş indirim geldi.