HDP’den asgari ücret önerisi: 6 bin lira

HDP, 2022’de uygulanacak asgari ücretin net 6 bin lira olmasını önerdi.

Yeni yılın asgari ücretinin belirleneceği toplantı serisi bugün başlıyor. Hem hükümet hem de işçi kesimi, artan enflasyon karşısında iyice gerileyen alım gücünün artırılması konusunda mesajlar veriyor.

HDP, dün akşam sosyal medyadan duyurduğu önerisinde, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi.

Haftalık çalışma süresinin 35 saatte indirilmesin isteyen HDP, 6 bin lira ücret istedi.

İnsanca yaşamın pazarlığı olmaz. Asgari ücrete yapılacak zam lütuf değil, alın teri döken 10 milyondan fazla asgari ücretlinin hakkıdır. #AsgariÜcret6000 TL olmalı, vergiden muaf tutulmalıdır. pic.twitter.com/GbAlk4L8E3 — HDP (@HDPgenelmerkezi) November 30, 2021

Asgari ücret bu yıl 2 bin 825 lira olarak uygulanmıştı.