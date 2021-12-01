Bakanlığın asgari ücret anketi: İşverende 3,5-3,75, işçide 3,75-4 önde

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı bugün yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Türkiye’de net asgari ücret bu yıl başında yüzde 21.56’lık zamla 2 bin 825 TL’ye çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen peş peşe gelen faiz indirimleri sonrası ise asgari ücrette dolar bazlı büyük bir erime oldu. Yıl başında 383 dolar seviyesinde bulunan asgari ücret bugün 217 dolara kadar düştü.

Daha önce İşveren, hükümet ve Türk-İş asgari ücretin fazla uzatmadan aralık ayı başında tespiti için hazır olduklarını duyurmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in tüm kesimlerin görüşlerinin alındığı asgari ücrete yönelik anket sonuçlarını da açıkladı ve enflasyon karşısında emeği koruyacak bir asgari ücret belirleneceğine dair mesajlarını yineledi.

İşveren tarafı

Ankete katılan işverenlerin yüzde 34’ü asgari ücretin ne kadar olması gerektiğine yönelik soruya 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 19.3’ü 3 bin 251-3 bin 500 lira, yüzde 13.7’si ise 3 bin 751-4 bin lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Ankete katılan işverenlerin yüzde 74.3’ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını söylerken, yüzde 25.7’si ise işten çıkarılmalara yol açıp açmayacağı yönündeki soruya “Hayır” yanıtını verdi.

Çalışan tarafı

Ankete katılan çalışanların yüzde 37.3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı yüzde 21.8. Ankete katılanların yüzde 61’i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59.7’si asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açmayacağını ifade etti.